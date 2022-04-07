بعد معاناة 6 سنوات.. محافظ أسوان يهنئ المهندس علي أبو القاسم وأسرته

عقب إفراج السلطات السعودية والعفو عنه وعودته إلى وطنه وأهله وأسرته بعد فترة معاناة استمرت 6 سنوات، قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للمهندس على أبو القاسم وأسرته بهذا الخبر السار الذي أثلج صدور جميع أهالي أسوان في ظل الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل.

وأكد محافظ أسوان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب أبنائها في الخارج، ولن ولم تتركهم في أي مواقف صعبة دون دعم ومساندة من الوزارات والهيئات القضائية المعنية ومحافظة أسوان وهو الذي ساهم فى حصول المهندس علي أبو القاسم على العفو وعودته لأهله وأسرته.

كما قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارات الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى المستشار النائب العام لما بذلوه من جهود متواصلة بشأن قضية ابن أسوان، فضلاً عن الدور الحيوي لزوجته التي ضربت أروع الأمثلة للمرأة الأسوانية الصبورة والمدافعة عن حقوق زوجها.

جدير بالذكر أنه باتصال هاتفي بشكل مفاجئ أخبر المهندس علي أبو القاسم، ابن مدينة أسوان زوجته وأسرته بانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وإعفاء السلطات السعودية عنه وخروجه بعد ثبوت براءته من تهمة تهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية، وأنه سوف يعود إلى القاهرة ومنها إلى أسوان، وجاء ذلك بعد مدة استمرت لـ6 سنوات متواصلة.

ومن ناحيتها قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، إنها تفاجئت اليوم باتصال زوجها يخبرها أنه موجود في المطار قادمًا إلى مصر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة و العفو عنه وخروجه من السجن بشكل رسمي بعد إثبات براءته من تهمة الاتجار في المخدرات، موضحة أن قضية زوجها استمرت 6 سنوات حتى أثبتت براءته.

وأضافت لـ "الدستور": "أن شعورها لا تستطيع وصفه من السعادة الغامرة التي تشعر بها قائلة "انا لحد دلوقتي مش مصدقة حاسة اني في حلم، الحمد لله رب العالمين أنا كنت زعلانة أنه مكنش معانا في أول رمضان"، مشيرة إلى أنها و جميع أهالي أسوان سيكونوا في انتظار قدوم زوجها المهندس علي أبو القاسم في المطار بعد عودته إلى بلده.