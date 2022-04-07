الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يوافق على مشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات النيابية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقة لبنان على أن تتولى بعثة الاتحاد مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 15 مايو المقبل.

وكانت بعثة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، زارت اليوم الخميس، الرئيس اللبناني ميشال عون ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال هولفيني إن المراقبين الأوروبيين سيباشرون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرًا مفصلًا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية. 

وأشار إلى أن أفرادًا من البعثة سيراقبون أيضًا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أكد خلال اجتماعه بالوفد الأوروبي أن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها وبأجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، علمًا بأن عدد المرشحين بلغ رقمًا قياسيًا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة، وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى.

وقال عون إن العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان.

بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان خلال اجتماعه بالوفد، إن الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب طابعًا أساسيًا وتعلق عليها آمالًا كثيرة، كونها ستكون الترجمة العملية الأولى لتوجهات الناس الذين انتفضوا في الساحات سيما جيل الشباب منهم.

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