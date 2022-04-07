الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شارك في خطط أبحاث سريرية لمكافحة أوبئة.. من هو «الشقير» الفائز بجائزة النيل للعلوم؟

أحمد عبد الرحمن أحمد
أحمد عبد الرحمن أحمد الشقير

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد الشقير الحاصل على جائزة النيل للعلوم، إنه سعيد بحصد هذه الجائزة القيمة، التي تتوج تاريخ طويل من الجوائز، موضحًا أنها تمنح بعد الحصول على 5 سنوات من الحصول على جائزة الدولة التقديرية.

وأوضح «الشقير» في تصريح لـ«الدستور» أن جائزة النيل تمنح كتقييم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على مجهود الباحث في 3 محاور، يأتي في مقدمتها المداومة على النشر الدولي والمحلي ويليها النشاط العلمي، ويتذيل المحاور النشاط المجتمعي.

وأوضح الحاصل على جائزة النيل للعلوم أنه في المحور الأول، الذي يعرف بمعامل H، ويختص بالنشر العلمي في مجالات علمية ذات قيمة، وأن تكون هذه الأبحاث مفيدة بشكل كبير، إذ يستخدمها الباحثون الآخرون في أبحاثهم المتعلقة بالتخصص الطبي الذي تحدثت عنه، مؤكدًا أنه ماهر جدًا في هذا الأمر، خاصًة أنه تقدم خلال 2022 في ترتيبه العالمي لينتقل من الـ 39 إلى 37 عالميًا في تخصص المسالك البولية.

أما بالنسبة للنشاط العلمي، فأكد أنه مشرف على عدد كبير من الأبحاث العلمية الأكاديمية، كما أنه يعمل على إنتاج العديد من الأبحاث الخاصة به في مجال المسالك البولية، علاوة على إنشاء مركزًا للأبحاث السرطانية في مركز أمراض الكلى التابع لجامعة المنصورة، ويعمل على البحث في مسببات السرطان، وطرق العلاج الملائمة لمراحل تطور المرض- على حد تعبير الدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد الشقير.

وتابع: «أدرس في كافة الجامعات المصرية وأدرب الطلاب على كتابة المقالات العلمية، كنت مشارك في اللجان الخاصة بالمشروعات القومية الخاصة بمكافحة الأمراض، وكذلك الخطط الخاصة بالأبحاث السريرية لمكافحة الأوبئة، وبذلك أكون قد حققت المحور الأخير المختص بالنشاط المجتمعي»، موجهًا الشكر للدولة وأكاديمية البحث العلمي والوطني، والدكتور محمود صقر، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجهودهم الكبيرة في دعم العلماء والباحثين.

واختتم: «سأعمل بمجهود إضافي حتى أستطيع أن أنقل خبراتي لتلاميذي لإنشاء مدرسة علمية جديدة، حتى أصبح نموذجًا يحتذي به للعلماء والباحثين الشباب».

جامعة المنصورة المشروعات القومية الجامعات المصرية الدكتور محمود صقر جائزة الدولة التقديرية اكادمية البحث العلمي مسببات السرطان في عام 2022 أحمد عبد الرحمن أحمد الشقير جائزة النيل للعلوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا لتشجيع الدول على إجراءات التعامل مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟