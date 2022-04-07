الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا: على «الناتو» التدخل لمساعدتنا الآن

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا،

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، اليوم الخميس، الناتو للتدخل لمساعدتنا الآن قبل فوات الأوان، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل. 

وتابع وزير خارجية أوكرانيا أن مصير المفاوضات تحدده المعركة في الميدان وتأثير العقوبات على روسيا، مشيرًا إلى أن اتهامات لافروف لنا بالتراجع عن مقترحات جولة إسطنبول تهدف للتغطية على مجزرة بوتشا. 

وكان قد قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إن سياسة عدم استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبتت فشلها في السنوات الماضية.

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر: «الطريقة الوحيدة لتجنب توسع الحرب الروسية إلى ما بعد أوكرانيا هي تزويدنا بالدعم الكامل، وكل الأسلحة وفرض أقصى العقوبات» على روسيا.

وأكد أن «سياسة عدم استفزاز بوتين فشلت فشلًا ذريعًا في السنوات الماضية»، حسب تعبيره.

ودعا إلى مساعدة بلاده في «احتواء» الشر، محذرًا من أن عدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى المخاطرة باختبار بوتين للمادة 5، في إشارة إلى المادة 5 من ميثاق حلف الناتو.

 

خارجية أوكرانيا روسيا النات بوتشا

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