في يوم الصحة العالمي.. أبرز 8 كتب عن السلامة العامة والتمتع بعمر طويل

من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء، مقولة للكاتب توماس كارليل، يرددها الكثير من المواطنين في يوم الصحة العالمي الذي يصادف اليوم 7 أبريل من كل عام، ففي عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية الأولى إلى تحديد "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

وخلال العام 1950، فقد جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، حيث يكون كل عام، فاختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة "الدستور" يرصد خلال السطور القادمة أبرز 8 كتب عن الصحة والسلامة العامة.

1- الحقيقة حول مرض السرطان

هذا الكتاب من تأليف الكاتب تى إم بولنجر، كتبه بعد رحيل 7 من أفراد عائلته قرر أن يحدد هدف في حياته، ويعرف هذا المرض وطرق العلاج والوقاية منه، ويؤكد خلاله أن الإشعاع والكيماويات هي جزء بسيط من العلاج.

2- كتاب الصحة العامة لـ سيد جودة

ويهتم الكتاب من خلال هذا الإصدار بتعريف الأمراض الأكثر انتشارًا خلال هذه الفترة مثل السكر والسرطان، وتوضيح طرق الوقاية والعناية اللازمة رغبة في أن نتقي الإصابة بها بل والتخلص منها بصورة هادئة وميسورة بلا إزعاج أو توتر أو قلق.

3- كتاب أهم 365 وصفة صحية

هو من تأليف الدكتور رائف عيراني، وضع به وصفات موثقة لمعظم الحالات الصحية الكبد والشرايين، القلب والمرأة والطاقة، والمرضع للتخلص من الوزن الزائد، وغيرها من الوصفات التي تحافظ على الصحة في جميع مهام ووظائف الجسم.

4- حمية خالية من السكر

للكاتب ديفيد زينزينكو، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يعد الكتاب الأكثر مبيعًا، كتب حمية خالية من السكر لمواجهة المسألتين الرئيسيتين اللتين تجعلان فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية، ويبحث الكتاب في السكر الذي لا نعرف حتى أننا نأكله مثل الأطعمة التي تتراوح من الزبادي إلى عصائر اللياقة.

5- دفاعا عن الغذاء

من خلال هذا الكتاب وضع المؤلف مايكل بولان للنظام الغذائي المتعثر الذي استسلمت له الولايات المتحدة، ويجادل بولان بأن الأمريكيين استبدلوا قيمة طعامهم بالمغذيات، ونتيجة لذلك، تم استبدال الفطرة السليمة بالارتباك بعبارة أخرى، كما يناقش بولان في كتابه كيف أصبح طعامنا هو النظام المهووس بعلوم الغذاء كما هو عليه اليوم، ويوضح كيف يمكن للمرء أن يأكل بشكل صحي ويعيد المتعة إلى الأكل.

6- يبدأ بالطعام

وفى هذا الكتاب ستجد برنامج 30 يوما، وهو عبارة عن 'إعادة ضبط غذائية لمدة 30 يومًا' مستدامة ستمكنك من كسر تلك العادات غير الصحية المزعجة وتخليص نفسك من المضاعفات الصحية، وحتى أن البعض من الكتاب والقراء والأطباء اعترف أنه يزيل الأعراض والأمراض والحالات الأخرى التي تتراوح من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وحب الشباب إلى قصور الغدة الدرقية والسكري وداء كرون، متلازمة القولون المتهيج، والاضطراب ثنائي القطب.

7- معضلة آكلة اللحوم

يحدد مايكل بولان مهمة واحدة من خلال هذا الكتاب، وهو الإجابة على سؤال ما الذي يجب أن نأكله على العشاء؟ ويأخذ الكتاب القارئ عبر حقول الذرة في ولاية أيوا، متبوعًا بمختبرات علوم الأغذية، ثم إلى مطاعم الوجبات السريعة وحقول التسمين، ثم إلى المزارع العضوية وأماكن الصيد، مهما كان ما تأكله ، فقد رأى بولان على الأرجح كيف تتم زراعته ومعالجته.

8- مبادئ في الصحة والسلامة العامة

قام بتأليف هذا الكتاب مجموعة من المؤلفين، ويتضمن معلومات أساسية تهم الأسرة حول المشكلات الصحية التي قد تعاني منها، ووضع الحلول العملية بتضمينه معلومات ومهارات تمكن المواطنين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام للإستفادة منها، كما تضمن مفاهيم أساسية لتعزيز الصحة بشكل عام ومعلومات حول الرعاية الصحية وتطويرها، والأمراض التي يمكن أن تصيب الأفراد وكيفية الوقاية منها، وغيرها من الموضوعات الهامة في الصحة والمحافظة عليها.