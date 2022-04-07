الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

20 ساعة يوميًا.. أحمد أمين يواصل تصوير «جزيرة غمام» فى مدينة الإنتاج

احمد امين في جزيرة
احمد امين في جزيرة غمام

يواصل النجم أحمد أمين تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد «جزيرة غمام»، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة الحياة. 

وقال مصدر من داخل العمل، لـ«الدستور»، إن أحمد أمين يواصل تصوير دوره بالعمل بشكل مكثف في الموقع الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 20 ساعة يوميا، ويقدم الفنان دور الشيخ عرفات خلال أحداث المسلسل، والذي يبعده تماما عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها في معظم أعماله. 

يعرض مسلسل «جزيرة غمام» عبر شاشة قناة «الحياة» خلال شهر رمضان المبارك 2022 طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، حيث تدور الأحداث قبل 100 عام حول صراع بين شقيقين على قلب امرأة.

ومسلسل «جزيرة غمام» من بطولة: مي عزالدين وطارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي ومحمود البزاوي، من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي، ولقي المسلسل ردود أفعال كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى.

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20، من خلال شخصيات ذات أبعاد مختلفة فى المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

أحمد امين الفنان أحمد أمين جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام احمد امين جزيرة غمام

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وائل لطفي

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