آسر ياسين ينهي مشاهده في «suits بالعربي» آخر أسبوع من رمضان

ينتهي الفنان آسر ياسين من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد Suits بالعربي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ويكثف المخرج عصام عبد الحميد من ساعات التصوير لسرعة تسليم الحلقات المتبقية للقنوات العارضة وذلك بعد أن انتهت ورشة الكتابة المكونة من محمد حفظي وياسر عبد المجيد من تسليم الحلقات الخمس الأخيرة من المسلسل.

ودخل المخرج معسكر مغلق بالتعاون مع مخرجة الوحدة الثانية ياسمين احمد كامل للانتهاء من مشاهد العمل بالتوازي و تم منع الإجازات لجميع الممثلين المشاركين بالعمل.

واستطاع أحمد داوود خلال الحلقة الخامسة التي عرضت أمس كسب ثقة فريدة (صبا مبارك) وزين ثابت (آسر ياسين)، حيث كشفت الحلقة الخامسة من المسلسل إقناعه لزين ثابت بتغيير المدير التنفيذي لمصنع اليخوت والاعتماد على المهندس هشام أقدم مهندس بالمصنع لمنع إغلاق المصنع والاستغناء عن العمال، وذلك بعدما اكتشف ثغرة في العقود التي كتبها زين.

كما قرر إنهاء علاقة الصداقة بصديقه مروان، بسبب استمراره في العمل بتجارة المخدرات، وبمساعدة ليلى (تارا عماد) تمكن آدم من تنظيم حفل للمحامين لكونه المحامي الأحدث بينهما، كما بدأت مشاعر الإعجاب تنشأ بينهما.

مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي

و يعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان و يبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، و في تمام الساعة 8:45 صباحا.

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان و يبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، و في تمام الساعة 8:45 صباحا.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

مسلسل Suits بالعربي من بطولة أسر ياسين و أحمد داود و ريم مصطفى و صبا مبارك و تارا عماد و محمد شاهين و عدد من الوجوه الشابة إضافة إلى ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول و المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد و من إخراج عصام عبد الحميد و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع.