الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آسر ياسين ينهي مشاهده في «suits بالعربي» آخر أسبوع من رمضان

Suits بالعربي
Suits بالعربي

ينتهي الفنان آسر ياسين من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد Suits بالعربي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ويكثف المخرج عصام عبد الحميد من ساعات التصوير لسرعة تسليم الحلقات المتبقية للقنوات العارضة وذلك بعد أن انتهت ورشة الكتابة المكونة من محمد حفظي وياسر عبد المجيد من تسليم الحلقات الخمس الأخيرة من المسلسل. 

ودخل المخرج معسكر مغلق بالتعاون مع مخرجة الوحدة الثانية ياسمين احمد كامل للانتهاء من مشاهد العمل بالتوازي و تم منع الإجازات لجميع الممثلين المشاركين بالعمل. 

واستطاع أحمد داوود خلال الحلقة الخامسة التي عرضت أمس كسب ثقة فريدة (صبا مبارك) وزين ثابت (آسر ياسين)، حيث كشفت الحلقة الخامسة من المسلسل إقناعه لزين ثابت بتغيير المدير التنفيذي لمصنع اليخوت والاعتماد على المهندس هشام أقدم مهندس بالمصنع لمنع إغلاق المصنع والاستغناء عن العمال، وذلك بعدما اكتشف ثغرة في العقود التي كتبها زين.

كما قرر إنهاء علاقة الصداقة بصديقه مروان، بسبب استمراره في العمل بتجارة المخدرات، وبمساعدة ليلى (تارا عماد) تمكن آدم من تنظيم حفل للمحامين لكونه المحامي الأحدث بينهما، كما بدأت مشاعر الإعجاب تنشأ بينهما.

مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي 

 و يعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان و يبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، و في تمام الساعة 8:45 صباحا.

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان و يبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، و في تمام الساعة 8:45 صباحا.

أبطال مسلسل Suits بالعربي 

مسلسل Suits بالعربي من بطولة أسر ياسين و أحمد داود و ريم مصطفى و صبا مبارك و تارا عماد و محمد شاهين و عدد من الوجوه الشابة إضافة إلى ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول و المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد و من إخراج عصام عبد الحميد و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع. 

Suits بالعربي آسر ياسين Suits بالعربي مسلسل Suits بالعربي أحداث مسلسل Suits بالعربي مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟