محافظ قنا يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الأشراف القبلية

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حجر أساس مشروع الصرف الصحي المتكامل بمجلسي قروي الأشراف وأبنود، الذين يضمون الأشراف القبلية والغربية والعسلية والشرقية وكرم عمران والسواحلية وابنود والكلاحين التابعين لمركز قنا، وذلك بحضور النائب مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب السابق، وأعضاء المكتب الاستشاري الألماني CES المشرف على تنفيذ المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المشروع يخدم قريتي الأشراف القبلية، وكرم عمران وتوابعهما، وذلك من خلال تنفيذ شبكات الإنحدار، و خطوط الطرد، ومحطات الرفع، ومحطة المعالجة، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويستغرق تنفيذه ٣ سنوات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو توفير كافة الخدمات الأساسية بالقرى المحرومة ومن بينها خدمة الصرف الصحى لتوفير حياة كريمة لقاطنيها.

كما استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع وأهدافه، وأثره الإيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، قال المهندس رجب عرفة، إن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج IWSP2، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع بشكل متكامل لسكان القرى المستهدفة، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة المياه.