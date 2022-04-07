الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن بورسعيد» توزع 500 كيلو لحوم على أهالي المناطق الأكثر احتياجا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استهدفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد 1200 أسرة من الأولا بالرعاية، من المقيمين بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد، وذلك لدعمهم بالمنتجات الغذائية واللحوم. 

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وقامت مديرية تضامن بورسعيد بمشاركة مدريتي الأوقاف والزراعة بزيارة لمنطقة سهل الطينة استغرقت 12 ساعة قام خلالها المسئولين بالمديريات الثلاث، بتوزيع اللحوم وكراتين الخير وشنط المنتجات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية. 

وتمكنت تضامن بورسعيد برئاسة الدكتورة سوسن حبيش من توزيع 500 كيلو من اللحوم و100 كرتونة خير  600 شنطة غذائية على الأسر، وسط حرص شديد على وصول المنتجات للمستحقين من أبناء منطقة سهل الطينة. 

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وأكدت سوسن حبيش، أن المبادرة استهدفت الوصول إلي الأسر داخل منازلهم وتقديم الدعم لهم، وذلك مع الحرص على كرامة المواطن المستحق للدعم، مؤكدة أن مديرية تضامن بورسعيد تبذل قصارى الجهد من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد. 

وأشارت إلى أن المبادرة في هذه المرة استهدفت أحد المناطق البعيدة عن نطاق المحافظة، وذلك إيمانًا منها بضرورة رعاية القرى التابعة للمحافظة بالغرب والشرق والجنوب. 

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وأوضحت "حبيش"، أن المبادرة تأتي بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مؤكدة على استمرار قوافل الخير في بورسعيد، وذلك لدعم الأسر وتوفير سبل العيش الكريم، مؤكدة أن السعادة التي لمستها عند الأهالي تؤكد نجاح مبادرات الدولة لدعم مواطنيها المستحقين.

رمضان شهر رمضان الزراعة اجتماع زيارة الأوقاف

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