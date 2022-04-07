الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا توجد مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية

البنتاجون
البنتاجون

 أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن بلاده لم تر إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ فبراير الماضي.

وقال كيربي، في إفادة صحفية مساء الأربعاء، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا نرى مؤشرات بعد على أن روسيا تنقل أو تعتزم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، لم نر في أوكرانيا أي شيء يوحي بخطر داهم في ذلك الصدد"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا بشأن أن المجتمع الدولي في حاجة للرد حال أقدمت روسيا على شيء مثل ذلك".

وعن تصريحات رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي، حول استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات، علق كيربي "لا أحد يعرف بالضبط إلى متى تستمر الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته عن طريق الدبلوماسية.. ما إن تنتهي الحرب، سيعمل المجتمع الدولي على إعادة إعمار أوكرانيا، وهذا سيستغرق وقتًا".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن تقديراتها تشير إلى أن أوكرانيا بإمكانها الانتصار في الحرب ضد روسيا، حتى في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون أمريكيون عن خطر صراع طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في إفادة صحفية "بالطبع يمكنهم الانتصار فيها: "الدليل بوضوح في النتائج التي تراها كل يوم.. بالتأكيد يمكنهم الانتصار".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "البنتاجون" جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تر تهديدا مباشرا تشكله القوات الروسية على الجناح الشرقي للناتو، ولكنها تريد منع حدوث ذلك، مضيفا: "نريد إرسال رسالة قوية لبوتين أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو سيدافعون عن كل شبر من أراضي الحلف".

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وائل لطفي

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