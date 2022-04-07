الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملف سري الحلقة 5| هاني سلامة يتدخل لإنقاذ ابنه « المالكي» من الموت

ملف سري
ملف سري

انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري، بإطلاق شخص مجهول النيران على مريم المالكي- والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد- لتبدأ أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل بكشف شخصية الجاني وهو أحد رجال يوسف المالكي- عم الضحية- ويجسد دوره الفنان ماجد المصري.

ويبدأ مشهد إنقاذ مريم المالكي، بتواجد القاضي يحيى، والذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، في نفس مكان الجريمة بالصدفة، ليسمع دوي إطلاق النيران ويبدأ في مطاردة الجاني بالسيارة.

وبعد مطاردة طويلة، ينجح الجاني في الهروب ويعود القاضي يحيى إلى مريم، ليجد أن طلقات الرصاص لم تصبها، إلا أنها دخلت في حالة صدمة عصبية.

وتنتقل الأحداث إلى داخل عائلة المالكي، حيث يقف ماجد المصري مترجيًا شقيقه هارون- ويجسد دوره النجم محسن محي الدين- بإعادة ابنته جودي.

وبعدها يُنقل جثمان شريف المالكي إلى داخل منزل والده، وسط انهيار زوجته التي بدأت في الصراخ فور رؤية جثة ابنها، واتهمت زوجها بأنه السبب في موت الشاب الذي كان يستعد لعرسه، بعدها يتجسد الشيطان في شخصية يوسف المالكي، الذي يطلب من رجاله حمل جثة ابنها للجراج، تمهيدًا لنقلها لعزبة العائلة حتى يستطيع فتح الخزانة الخاصة بالقتيل، والتي تفتح ببصمة إصبعه، ولكن فور وصوله يجدها مسروقه، لينحنى على جثة شريف، ويعتذر عن فعلته الشنعاء.

محسن محي الدين ماجد المصري الحلقة الخامسة الحلقة الرابعة الفنانة عائشة بن احمد ملف سرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

بعد إفراج السلطات السعودية عنه.. أول تعليق من زوجة المهندس على أبوالقاسم

جزيرة غمام الحلقة 5| تفاعل رواد السوشيال ميديا مع شخصية المتصوف لـ أحمد أمين

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية