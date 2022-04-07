ملف سري الحلقة 5| هاني سلامة يتدخل لإنقاذ ابنه « المالكي» من الموت

انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري، بإطلاق شخص مجهول النيران على مريم المالكي- والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد- لتبدأ أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل بكشف شخصية الجاني وهو أحد رجال يوسف المالكي- عم الضحية- ويجسد دوره الفنان ماجد المصري.

ويبدأ مشهد إنقاذ مريم المالكي، بتواجد القاضي يحيى، والذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، في نفس مكان الجريمة بالصدفة، ليسمع دوي إطلاق النيران ويبدأ في مطاردة الجاني بالسيارة.

وبعد مطاردة طويلة، ينجح الجاني في الهروب ويعود القاضي يحيى إلى مريم، ليجد أن طلقات الرصاص لم تصبها، إلا أنها دخلت في حالة صدمة عصبية.

وتنتقل الأحداث إلى داخل عائلة المالكي، حيث يقف ماجد المصري مترجيًا شقيقه هارون- ويجسد دوره النجم محسن محي الدين- بإعادة ابنته جودي.

وبعدها يُنقل جثمان شريف المالكي إلى داخل منزل والده، وسط انهيار زوجته التي بدأت في الصراخ فور رؤية جثة ابنها، واتهمت زوجها بأنه السبب في موت الشاب الذي كان يستعد لعرسه، بعدها يتجسد الشيطان في شخصية يوسف المالكي، الذي يطلب من رجاله حمل جثة ابنها للجراج، تمهيدًا لنقلها لعزبة العائلة حتى يستطيع فتح الخزانة الخاصة بالقتيل، والتي تفتح ببصمة إصبعه، ولكن فور وصوله يجدها مسروقه، لينحنى على جثة شريف، ويعتذر عن فعلته الشنعاء.