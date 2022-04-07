الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة طافية بترعة العجيزي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عثر أهالي منطقة العجيزي التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية طافية بترعة العجيزي أمام سوق الاثنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي العثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية على سطح الماء أمام إحدى الترع بمنطقة العجيزي. 

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم ومعاونوه.

وكشفت التحريات أن الجثة لمريض نفسي ولا يوجد شبهه جنائية في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة مجهولة الهوية طافية بترعة العجيزي إمام سوق

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