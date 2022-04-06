الاختيار 3 الحلقة 5.. نص الاجتماع السري بين السيسي ومرسي عقب الإعلان الدستوري (فيديو)

شهد مسلسل الاختيار3 الحلقة الخامسة، تفاصيل مثيرة، حيث أثار إعلان الجماعة الإخوانية لدستور جديد غضب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقتها، ويقوم بدوره الفنان ياسر جلال، حيث طلب الاتصال برئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي وطلب مقابلته خوفا من حدوث حرب أهلية.

وجاء نص الحوار بينهما كالتالي:

السيسي: البلد رايحة في سكة الانقسام بصراحة شديدة جدا.. وسيادتك عارف أن الجيش لايسمح بكده، والبلد دي لو دخلت في حرب أهلية هتخرب صحيح، ومش هيبقى فيها حاجة لا للإخوان ولا غيرهم، وسيادتك رئيس الجمهورية المنتخب مقاليد الحكم في إيديك، ياريت يا فندم منتسرعش، لازم القرارات تبقى مدروسة شوية حفاظا على استقرار الأوضاع.

مرسي: أنت تقصد الإعلان الدستوري المكمل.

السيسي: مرفوض من كل الشعب يا فندم كل التيارات السياسية والأحزاب.

مرسي: أنا استعملت سلطاتي كرئيس جمهورية.

السيسي: إحنا لازم نراعي النتايج يا سيادة الرئيس، الموقف في الشارع محتدم جدا.. والصدام قادم ما بين الثوار والإخوان.

مرسي: هو الإخوان مش ثوار ولا إيه يا سيادة الفريق؟

السيسي: الإخوان مشغولين بالجماعة يا فندم لو كانوا مشغولين بالبلد مكناش بقينا للوضع ده.

مرسي: أفهم أن القوات المسلحة غير راضية.

السيسي: القوات المسلحة يا فندم ضد حدوث فتنة أو انقسام، وبعدين عدم الرضا موجود في الشارع والأحزاب والاتحادات حتى داخل مؤسسة الرئاسة نفسها، بدليل أن مستشارين الرئاسة قدموا استقالاتهم.

مرسي: هم دول كانوا مستشارين دول كانوا منظر كده.

السيسي: أرجو من سيادتك تصحيح المسار يا فندم، يعني الضابط والصف ضابط والعسكري كلهم من الشعب، يا فندم لو سيادتك مش موافق على كلامي لو سمحت لي استقالتي هتكون موجودة بعد دقيقة واحدة.

يذكر أن مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.

مواعيد عرض «الاختيار 3»

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.