القصة الكاملة لتقديم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لفوازير رمضان

نشر الكاتب الصحفي محمد دياب صورة زنكوغرافية من جريدة، تفيد بأن فاتن حمامة قدمت فوازير رمضان مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول الخبر: "كما تقدم فاتن حمامة فوازير رمضان للشباب، وهي ثقافية خفيفة يكتبها صلاح عطية ويقدمها عمر بطيشة، وجوائزها 700 جنيه، و1000 جنيه، موزعة على باقي الجوائز".

وللحديث عن هذا الأمر بالتفصيل تواصلت “الدستور” مع الإذاعي الكبير عمر بطيشة، والذي أفاد بأن فاتن حمامة قدمت بالفعل فوازير رمضان.

يقول عمر بطيشة: "قصة الفوازير أن آمال فهمي هي التي كانت تقدم فوازير البرنامج العام، بالإضاف لبرنامجها الشهير "ع الناصية"، وكان حدث بعض الظروف السياسية وتم إقصاء آمال فهمي عن البرامج، وتوليت أنا تقديم البرنامجين، “ع الناصية والفوازير”، وأول عام لي ألتقي الشاعر الكبير صلاح جاهين واتفقت معه على كتابة الفوازير، واتفقت مع نجمة الشاشة المصرية وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أن تقدمها معي بصوتها، ووافقت لأنها كانت تعرفني وكنت قد التقيت بها في رمضان ببرامج كثيرة.

وتم الاتفاق على فكرة الفوازير وكانت عن عفش العروسة، قطعة قطعة، السرير عليه فزورة والكومودينو عليه فزورة، والسجادة والنجفة، كل قطعة عليها فزورة، وبلغت 30 فزورة لثلاثين يوما في رمضان، وذهبت لفاتن حمامة مع صلاح جاهين، وقمنا بعمل بروفة أولية للفوازير، وبالفعل أذيعت الحلقات عام 1972 ولاقت نجاحا منقطع النظير، وكانت هناك جوائز لمن يستطيع حل الفوازير كلها، وقدمت الجوائز بالفعل في حضور فاتن حمامة نفسها، وكانت من أنجح الفوازير التي قدمت.

أما عن فاتن حمامة فهي ممثلة مصرية راحلة لقبت بسيدة الشاشة العربية. يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية، حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940. في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار تسعة من أفلامها في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

وفي عام 2007، اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة ثمانية من الأفلام التي ظهرت فاتن حمامة بها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز 83 عاماً إثر أزمة صحية.