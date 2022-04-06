16 مليون مشاهدة.. أكرم حسني يتصدر التريند بأغنية «ستو أنا» (فيديو)

أكرم حسني يتصدر تريند تيك توك بأكثر من 148 مليون مشاهدة

تفاعل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الجديدة لنجم الكوميديا أكرم حسني “ستو أنا” والتي أطلقها تزامنًا مع انطلاق حلقات مسلسل “مكتوب عليّا” والذي ينافس به في دراما رمضان، ويتصدر قائمة المسلسلات الكوميدية حتى الآن.

ونشر العديد من محبي أكرم حسني ورواد السوشيال ميديا فيديوهات لهم وهم يغنون أغنية “ستو أنا”.

وتصدر أكرم حسني تريند “تيك توك” بأكثر من 148 مليون مشاهدة، كما وصل عدد مشاهدات هاشتاج “ستو أنا” 16 مليون مشاهدة منذ إطلاقها مع بداية شهر رمضان.

ومازال أكرم حسني يتصدر تريند “تويتر” تزامنًا مع إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل “مكتوب عليا” على التوالي خلال موسم رمضان، حيث يقدم كوميديا عائلية مختلفة.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

ويظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة سينرجي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

المسلسل من بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.