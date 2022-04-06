الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيفاد» ينظم مؤتمرًا حول الوظائف والابتكار وسلاسل القيمة الريفية

ايفاد
ايفاد

ينظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" وقسم العلوم الاجتماعية والاقتصاد بجامعة سابينزا بروما، ومركز الدراسات الاقتصادية والدولية "CEIS" بجامعة روما تور فيرجاتا ، وقسم الاقتصاد بجامعة روما تري، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإيطالية الأخرى، يوم 22 يونيو 2022، مؤتمرًا حول الوظائف والابتكار وسلاسل القيمة الريفية في سياق التحول المناخي: سد الفجوة بين البحث والسياسة.

وسيكون المؤتمر رفيع المستوى لتقديم البحوث ذات المعايير الأكاديمية العالية بالتعاون مع الجامعات الإيطالية والجمعيات الأكاديمية الدولية والمنظمات الدولية المعنية بسياسات التنمية الاقتصادية والريفية. 

سيساعد ذلك على إنشاء شبكة تعاونية من الباحثين وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، جنبًا إلى جنب مع منظمات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركاء الأعمال وممثلي الحكومات.

سيكون مؤتمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المكان الذي يتم فيه إنشاء ونشر معارف جديدة، وتشجيع التعاون بين الباحثين؛ تسهيل فرصة عمل للباحثين الشباب، واستخلاص دروس لتصميم مشاريع وبرامج جديدة ؛ والأولويات للأبحاث المستقبلية وجدول أعمال السياسات. ولهذه الغاية، سينتهي المؤتمر بحدث لقاء الوظائف، وهي جلسة مخصصة للباحثين لمنحهم الفرصة للقاء محترفين من وكالات الأمم المتحدة الثلاث التي تتخذ من روما مقراً لها "منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي" المشاركين في البحوث والسياسات العمل بهدف توفير التوجيه المهني وفرص التواصل. 

سيختتم معرض الابتكار هذا الحدث، وهو مجال ستعرض فيه المشاريع المبتدئة والمبتكرة أعمالها لإلهام أفكار بحثية جديدة وتصميم مشاريع مبتكرة.

سيتم تقديم المنح الصغيرة "بحد أقصى 5000 دولار أمريكي" لأفضل الأوراق البحثية التطبيقية المقدمة حول الموضوعات ذات الصلة بولاية الصندوق.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الصندوق الدولي القيمة الريفية ايفاد التحول المناخي

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