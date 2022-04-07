إفطار سادس يوم رمضان ٢٠٢٢.. طريقة عمل لازانيا بالفراخ

تعتبر وجبة الإفطار في شهر رمضان من الوجبات الهامة التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة بعد صيام أكثر من 14 ساعة بشكل يومي.

وتسعى الكثير من ربات البيوت في أن تتضمن الوجبة الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى المذاق الشهى واللذيذ، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل لازانيا بالفراخ بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في المنزل.



مكونات طبق لازانيا بالفراخ:

كيس لازانيا.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات.

ربع كيلو من كريمة الطهى .

ربع كوب من الدقيق.

3 ملاعق زبدة

لتر من الحليب.

جبنة موتزاريلا.

ملح وفلفل حسب الرغبه

ريحان مطحون.

طريقة تحضير لازانيا بالفراخ:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع معلقة من الزبدة بطاسة على النار ويشوح فيها قطع الفراخ، وتترك على نار عالية وبعد دقائق نضع الملح والفلفل.

أما الخطوة الثانية، ترفع الفراخ من على النار، وبنفس المقلاه نضع كمية الكريمه و تتبل بالريحان ونضع الفراخ عليها وتقلب لمدة دقيقية وترفع مرة اخري من النار.

الخطوة الثالثة، عبارة عن وضع حله على النار فيها الزبدة و الدقيق و يتم تحميرهم جيدًا ويوضع الحليب ويتبل الخليط بالملح والفلفل، ويتم التقليب جيدًا حتى نحصل على قوام سميك، ومع هذه الخطوة تودضع معلقتين من الجبنة الموتزريلا.

في صنية بايركس ونضع كوب من البشاميل وترص قطع اللازانيا بدون سلق ناشفة، حيث يتم الإعتماد على السوائل الموجودة لتسويتها.

وبعد وضع اول طبقة توضع الكريمة بالفراخ وباقى الجبينة الموتزريلا، وفي النهاية يوضع باقي البشاميل .

يفضل تترك الصينية ساعة قبل دخولها الفرن في مكان دافي ، بالإضافة إلأى ان تكون السوائل دافيه ايضًا.

تدخل الصينية فرن سخن لمدة من ٢٥ الى ٣٠ دقيقة على درجة حرارة 180 درجة وبعد التسوية تقطع بعد خروجها من الفرن بنصف ساعة.

فوائد صحية عند تناول صدور الدجاج:

يعتبر البروتين الخالي من الدهون في الدجاج مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية ، حيث تستخدم أجسامنا الأحماض الأمينية لبناء الأنسجة العضلية ، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا في العمر، وفقًا لما ذكره موقع " webmd" الطبي.

كما أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول البروتين العالي يساعد في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام ، ويمكن أن يساعد تناول الدجاج في بناء عضلات أقوى وتعزيز صحة العظام وتقليل مخاطر الإصابات والأمراض مثل هشاشة العظام .