الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة

بنك مصر والبنك الأهلى
بنك مصر والبنك الأهلى

آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة.. يستمر البحث على شهادة 18% من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، ذات العائد الشهري، والذي تقرر فتح الشهادات من 21 مارس 2022، ووصلت حصيلة بيع الشهادات حوالي 423 مليار جنيه في خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاع نسبة الفائدة ووصولها 1%، ويعد ذلك لأول مرة منذ خمس سنوات.

آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18 بالمئة

يتابع معكم “الدستور” جميع ما يتعلق بشهادات 18%، والتي لاقت بحث كبير وإقبال من ناحية المواطنين، لذا يستمر البحث عن آخر توقيت لفتح الشهادة.


أخر موعد لشراء شهادة 18% بنك مصر


وفي هذا السياق، لم يتحدد أخر موعد لشراء شهادة الادخار بعائد 18% "البلاتينية" من البنك الأهلي وشهادة طلعت حرب من بنك مصر، حيث كشفت  مصادر داخل القطاع المصرفي المصري أن نزول "الشهادات البلاتينية" وشهادات طلعت حرب ذات بعائد 18% لن يتوقف إلا بعد إتاحة فرصة الشراء لجميع المواطنين بجميع فروع البنكين في المحافظات.


أخر موعد لشراء شهادة 18% البنك الأهلي


لم يصدر حتى الآن أي قرار بوقف شراء شهادات الادخار، لاعطاء جميع المواطنيين الفرصة الكاملة في فتح الشهادات وعدم التكدس في أيام معدودة قليلة.

مزايا شهادة البنك الأهلي البلاتينية 18% الادخارية 


بعدما طرح "البنك الأهلي" الشهادات البلاتينية الإدخارية نستعرض في السطور التالية المزايا وهي كالتالي:-

أولا: تتمتع الشهادات البلاتينية ذات عائد ثابت طوال فترة الاحتفاظ بها.
ثانيا: يمكن شراؤها من 1000 جنيه وفوائدها وكذلك مضاعفاتها.
ثالثا: إمكانية الحصول على قرض بضمانها من كافة أفرع البنك الأهلي في محافظات مصر.
رابعا: تسترد قيمتها عقب مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الشراء بدون الحصول على الفوائد.
خامسا: تباع في كافة فروع البنك الأهلي بجميع المحافظات المصرية.
سادسا: تصدر للأفراد الطبيعيين والقصر وكافة أفراد الأسرة المصرية.
سابعا: يصرف عائد الـ18 % شهريا عقب مرور سنة من تاريخ شراء الشهادة.

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