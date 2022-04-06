الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شركة مصر لإنتاج الأسمدة تحقق إيرادات بلغت 10.3 مليار جنيه

الشركة مصر لإنتاج
الشركة مصر لإنتاج الأسمدة

عُقدت الجمعية العامة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام 2021، وقد حققت إجمالى إيرادات بلغت حوالي 10.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 40% على العام السابق. 

وخلال الجمعية، أشاد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة، بالجهود المبذولة من جميع العاملين - مما أدى إلى تحقيق الخطة الإنتاجية على الرغم من التحديات الكثيرة التي شهدها العام، حيث استطاعت الوفاء بالتزاماتها واستمرارية تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً، كما أوضح الخطط المستقبلية للتطوير والتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية، حيث تقوم موبكوحالياً بتنفيذ (3) مشروعات تكاملية لتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة للغاز الطبيعي ولمنتجاتها وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتتمثل في مشروع إنشاء وحدة استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من المداخن (Co2 Recovery)، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجي اليوريا والأمونيا.

(UREA&AMONIAREVAMP) بكمية 109 آلاف طن سنوياً لمنتج الأمونيا و190 ألف طن لمنتج اليوريا، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين المستخدم في المواد اللاصقة لصناعة الأخشاب والخراسانات عالية المقاومة.

وأضاف أن كميات اليوريا الزائدة سيتم استخدامها في مشروعات القيمة المضافة كمشروع مشتقات الميثانول التابع لشركة "السويس لمشتقات الميثانول SMD"، ومشروع الميلامين. 

حضر الجمعية الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلو كبار المساهمين والاكتتاب العام.

الجمعية العامة الجهاز المركزى للمحاسبات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الشركة القابضة مشروعات البترول جهاز المركزي للمحاسبات خفض الانبعاثات

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