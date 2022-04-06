الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مكتوب عليا الحلقة 5.. عمرو عبدالجليل يتهم أكرم حسني بخيانته مع زوجته

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

شهدت الحلقة 5 من مسلسل مكتوب عليا الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني ونخبة من نجوم الكوميديا، العديد من الأحداث المثيرة بسبب محاولات “جلجل” لفك لغز الكلمات السحرية.

هنادي مهنا تحرج أكرم حسني بسبب محاولات تقربه منها

تجرأ “جلجل” أكرم حسني وذهب مسرعًا وراء “سلمى” هنادي مهنى، بعد غضبها منه ومن صديقها، وحاول طلب رقم هاتفها المحمول بحجة عمل في البنك التي تعمل به، ووافقت أن تعطيه الرقم، وطلب منها أن يقوم بتوصيلها، لكنها قالت له أنها تنتظر “أوبر”، ويقنعها بأن يقوم بتوصيلها، فتوافق، لكن تفاجئه بأنه تغادر فور ذهابه حتى يأتي بسيارته، كما أنها أعطته رقم خاطئ ليس رقمها وغير موجود بالخدمة.

لغز كلمة الثورة

واتصلت والدة “جلجل” به لتخبره أن الجائزة المالية التي ربحها في انتظار امضته، ليذهب مسرعًا إلى المنزل ويحصل على الجائزة، وفي تجمع عائلي بعد ذلك تحاول “رقية” آيتن عامر، من التقرب له بشتى الطرق وتحاول أن تعطيه الطعام ولكنه يصدها بشدة، وتجده يأكل بيض بلوبيف ويترك طعام المنزل فتنصحه بأن لا يأكله وستطهي له في المنزل بلوبيف، ولكنه يغضب عليها مرة أخرى، وذلك بسبب محاولته لإخفاء الكلمات من يديه.

اتهام أكرم حسني بخيانته مع زوجته

في حديث عائلي تحدث “جيمي” عن حلويات ممتازة في محال بشارع الثورة، وهو المكتوب عليه يديه “الثورة محطة”، فيذهب “جلجل مسرعًا هناك، ليجد فتاة تطلب منه ”ولاعة" ويعطيها بسرعة شديدة لتختفي الكلمة من يديه، فيأتي عمرو عبد الجليل ويصوب السلاح بسبب أن هذه الفتاة هى زوجته واتهمها بالخيانة له مع (جلجل) محاولاً قتله.

مكتوب عليا كوميدي أكرم حسني مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا الحلقة 5

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