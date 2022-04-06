توزيع 12 طن لحوم و3 آلاف كرتونة على غير القادرين بكفر الشيخ

وزعت جمعية الأورمان بكفر الشيخ 12 طن لحوم مجمدة و3 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين في العزب والقرى من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ووفق تعليمات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

قال العميد عصام محمود، مدير فرع أورمان كفر الشيخ، إن التوزيع بدأ من أول أيام شهر رمضان المعظم على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، حيث انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة ايد بتبني وأيد بتساعد» عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار.

وأوضح محمد شاهين، نائب مدير فرع أورمان كفرالشيخ، أن أعضاء الجمعيات الأهلية وفرق المتطوعين من الشباب تصل بمستحقات الغير قادرين إلى منازلهم حرصا على مشاعرهم ولضمان وصول كرتونة المواد الغذائية إلى من يستحق.

ومؤخرا، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ عن استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز المحافظة.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، أنه تم التوزيع في 50 قرية بكفرالشيخ شملت قرى أبوسكين والقليعة والحلافى وتيرة والفؤادية والإبعادية والزعفران مركز الحامول، وقرى إسحاقة وقراجة وتقسيم الزهور والخادمية والقنطرة ومسير وسليط وأبوطبل مركز كفرالشيخ، وقرى النمر الشرقية والقنطرة والورق وعاشور والحيطاوى مركز سيدى سالم، وكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرى دمنكة والبياض وأبوزيادة وأبومريكب وجماجمون مركز دسوق، وقرى الكوم الطويل وحي المحكمة وخالدة وفريد على وأبشان والجرايدة مركز بيلا، وقرى القصابي وكسر أبوشنب وسد خميس وشمس الدين وأبوعوض والصحارة ومنشأة عباس مركز سيدى سالم، والرغامة مركز الرياض والغنيمي مركز قلين.

وأوضح أن المديرية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وضعت استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بكفرالشيخ قبل قدوم شهر رمضان، على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.