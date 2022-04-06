الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تدين اقتحام المستوطنين اليهود لحرم الأقصى

القدس
القدس

أدانت وزارة الخارجية السورية، اقتحام المستوطنين اليهود لحرم المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وتقييد حركة المصلين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية وإنهاء الاحتلال.
وذكرت وزارة الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد الفلسطينيين تشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".
ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فورًا.
وشددت الوزارة على "وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
واقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - أن 163 مستوطنًا تقدمهم المتطرف جليك، قاموا بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى.

وزارة الخارجية السورية المسجد الأقصى القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

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