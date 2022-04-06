تعيين اللواء أسامة محمد خلف مديرًا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته التاسعة والثلاثين، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بتونس في مارس الماضي، قرارًا بتعيين اللواء أسامة محمد خلف، مديرًا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.

يذكر أن اللواء أسامة خلف، تدرج في المناصب القيادية بوزارة الداخلية المصرية، إلى أن تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وأخيرًا مساعد الوزير لقطاع الأفراد، إلى أن تم تعيينه مديرًا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام.

ويعد المكتب أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتولى العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول العربية، لمواجهة الجرائم، وأيضًا حقوق الإنسان في العمل الأمني العربي المشترك، وكذلك تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات.

كما يقوم المكتب بإعداد الخطط العربية الشاملة للتوعية الأمنية تستهدى بها الدول الأعضاء، فى وضع خطط مماثلة وتطويرها في ضوء المستجدات، بالإضافة إلى التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمانته العامة وأجهزته الأخرى، وتمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.