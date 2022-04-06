زيلينسكى: البعض فى الغرب يخشى الخسائر الاقتصادية أكثر من جرائم الحرب

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، بعض قادة الغرب باعتبار الخسائر المالية أسوأ من جرائم الحرب، قائلا إنه لا يمكنه التسامح مع عدم الحسم في فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وقال في كلمة أمام برلمان أيرلندا "عندما نسمع جدلا جديدا عن العقوبات... لا أستطيع التسامح مع أي تردد بعد كل ما فعلته القوات الروسية".

وأضاف متحدثا عبر مترجم "الشيء الوحيد الذي نفتقده هو النهج المستند إلى مبادئ من بعض القادة - القادة السياسيين وقادة الأعمال - الذين ما زالوا يعتقدون أن الحرب وجرائم الحرب ليست بمثل فظاعة الخسائر المالية".

واكتسبت الغرب قوة دافعة جديدة لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع بعد اكتشاف مقتل مدنيين بالرصاص من مسافة قريبة في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد استعادتها من القوات الروسية.

لكن رد أوروبا لم يصل إلى حد فرض قيود على واردات الغاز الروسي التي تعتمد عليها دول المنطقة بشدة.

ودعا زيلينسكي دبلن إلى إقناع شركائها بالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" مع موسكو.

ومن المنتظر أن تكشف الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة اليوم الأربعاء.

ومن شأن جولة جديدة مقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ التكتل وتعلق تجارة قيمتها نحو 20 مليار يورو (21.77 مليار دولار).

وفي كلمة وجهها زيلينسكي لبرلمان أيرلندا بمجلسيه عبر رابط فيديو، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تتعمد إثارة أزمة غذاء عالمية قد تفضي إلى عنف وموجة لاجئين جديدة.