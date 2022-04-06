الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل يستعرض القوة في كفر الشيخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 أعوام؛ لاتهامه باستعراض القوة، والعنف، ومحاولة خطف شخص، ومصادرة السلاح الناري، والطلقات النارية المضبوطين.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "خيري.س.ذ.ع"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته لأنه، وآخر مجهول في يوم 12 ديسمبر 2021، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضا القوة، ولوحا بالعنف والتهديد، واستخدماه ضد المجني عليهما أحمد محمد عبدالعزيز السيد، ومصطفى محمد مرسي.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم وآخر مجهول قصدا ترويع كلا المجني عليهما، وتخويفهما، وإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهما، وأعدا لذلك الغرض سلاحيين ناريين "خرطوش"، وذخيرتهما، وسلاحا أبيض "مطواة"، وتوجها صوب مكان تواجدهما مشهرين في مواجهتهما أسلحتهما فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما وطمأنيتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، والحاق الضرر بمصالحهما، والمساس بحريتهما الشخصية.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم بالاشتراك مع المجهول شرعا في خطف المجني عليه أحمد محمد عبدالعزيز السيد، عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهرا في وجهه سلاحهما الناري، وأشهر المتهم الأول المذكور سلاحه الأبيض "مطواة"، وتعديا عليه، وأطلق المجهول عيارًا ناريًا لإرهابه، واقتادوه عنوة إلى دراجتهما النارية فأفلت المجني عليه منهما بقفزه من الدراجة وفر هاربًا منهما.

محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى المستشار علاء الدين عبده شجاع رئيس المحكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«تعدد الزوجات» يشترط موافقة محكمة الأسرة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

«التموين» ترد على الجدل المثار بشأن شوكولاتة «كيندر»

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

جدول مواعيد البنوك في رمضان 2022.. وأيام الإجازات الرسمية للقطاع المصرفي

الإعدام لشخصين والسجن 15 عامًا لآخر.. إسدال الستار على قضية «فتاة المول»

«الوزراء» يوافق على تعديل الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار