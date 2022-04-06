«الإسكندرية الأزهرية» تعلن نتائج تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتائج تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة والتي أقيمت تحت إشراف اللجنة التنسيقية برئاسة رئيس الإدارة المركزية، وثناء سعد محمد أبو المجد مدير إدارة المكتبات 3، ومحمد مصطفى المصري مدير إدارة الجودة، وعصام عبدالوهاب آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ومحمد عبدالله عبدالفضيل مدير إدارة رعاية الطلاب.

وأسفرت النتائج عن فوز 30 طالب وطالبة الآتي أسماؤهم:



جنى محمود أحمد حماد فتيات سيدي بشر ع/ث الإعدادية، يوسف محمود أحمد حماد الراشدين الابتدائي، أروى محمود أحمد حماد فتيات سيدي بشر الثانوي، عمار أحمد رشاد بنين سموحة النموذجي الإعدادي، الرميساء خالد بكري محمد فتيات سموحة النموذجي الثانوي، جيا علي بسيوني محمد محرم النموذجي الابتدائي، عبدالله مبروك أحمد كيحر من معهد محمد رجب الابتدائي، محمود مصطفى السيد سعد بنين أبوالعزائم الإعدادي، عمر محمود أحمد حماد بنين أبوالعيون الثانوي، ابتهال عمرو عبدالعزيز محمد فتيات القويري الإعدادي، ياسين محمد رمضان مسعد الراشدين الابتدائي، حبيبة كمال بركات فتيات القويري، الثانوي، أنس محمد أحمد السيد بنين جمال زين الدين النموذجي الإعدادي، هند أحمد السيد عبدالله فتيات السيوف ع/ث الثانوي، روضة السيد محمد فتيات الشعراوي النموذجي الثانوي، أفنان محمد فالح عبيط فتيات السيوف الثانوي، نور محمد جمعة عبدالعال برج العرب النموذجي الابتدائي، ميرنا محمد محمود إبراهيم فتيات محمد رجب الثانوي، أحمد علي بسيوني محمد جمال زين الدين النموذجي الابتدائي، يس عزالدين السيد حسين طاهر القويري الابتدائي، إياد محمد عبدالعزيز محمود جمال زين الدين النموذجي الابتدائي، مروة محمود عوض عبدالغني أحمد عرابي الابتدائي، عمر محمد عوض موسى بنين جمال زين الدين النموذجي الإعدادي، محمد عماد محمود عبدالمقصود الإمام الحسين الإعدادي 26- الزهراء إبراهيم صبري إبراهيم فتيات الجندي الإعدادي، محمد عصام محمود صلاح الدين بنين جمال زين الدين النموذجي الإعدادي، أحمد مصطفى محمد مصطفى براعم طيبة خاص لغات الابتدائي، محمد علي بسيوني محمد بنين جمال زين الدين النموذجي الإعدادي، عمر أحمد حسين عبدالخالق جمال زين الدين النموذجي الابتدائي.

وأشارت منطقة الإسكندرية الأزهرية إلى أنه سيتم تصعيد العشرة الأوائل كما هم بالترتيب للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية.