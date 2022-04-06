الاستثمار الأوروبي يدعم التصنيع الآلي والرقمي في هولندا بـ 16 مليون يورو

وافق بنك الاستثمار الأوروبي اليوم على تقديم تمويل بقيمة 16 مليون يورو لدعم الاستثمار في البحث والتطوير لشركة آيربورن العالمية في هولندا Airborne International ودعم خطط الشركة لتطوير التصنيع الآلي والرقمي للمركبات وتطوير منتجات متقدمة للفضاء الجديد والعلوم المتقدمة.

ووفقا لبيان للبنك، اليوم الأربعاء، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريس بيترز، إن التمويل سوف يعزز ابتكار المركبات الجديدة قليلة استخدام الطاقة مما يوفر قدر أكبر من المرونة ويقلل من نفايات المواد ويساهم في توفير 114 وظيفة ذات مهارات عالية.

من جهته، أثنى ميكي أدريانسنز، وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في هولندا، على التعاون الوثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي من أجل تعزيز اقتصاد هولندا المبتكر ودعم التوسعات عالية الإمكانات لتطوير أنظمة الإنتاج المميكنة والرقمية لأنظمة الإنتاج المركبة المتقدمة.

وأضاف أن هذه التقنيات الحديثة لها تأثير مناسب على العديد من التطبيقات والصناعات مثل السيارات والفضاء والطاقة المتجددة مما يدعم الاقتصاد الهولندي.

يذكر أن شركة آيربورن الهولندية، من أكبر الشركات العاملة في مجال الطيران ومتخصصة في تطوير وإنتاج المنتجات المركبة المتقدمة وأنظمة التصنيع المميكنة ومقرها الرئيسي في لاهاي. وتعكف الشركة حاليا على مجموعة من المشاريع مع شركاء عالميين لتعزيز الابتكار المستدام في مجال الطيران وتطوير المركبات الجديدة وخفيفة الوزن للتنقل الكهربائي في المستقبل.