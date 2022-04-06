الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«إسكوا» تطلق برنامجا لتحفيز التجارة الإلكترونية لتمكين المشروعات الصغيرة

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، اليوم الأربعاء، برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية (eCAP)، بدعم من مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا ومركز التجارة الدولي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسّطة من خلال الانتقال إلى اعتماد البيع عبر الإنترنت.
ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات 100 شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة على الإنترنت.
وستستفيد هذه الشركات لمدة عام كامل من الدعم التقني والتجاري، وكذلك الدعم لبناء منصاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرص التدريب والترويج والتواصل.
وأوضحت "الإسكوا"، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة لا بد أن تكون مسجلة وعاملة في إحدى الدول العربية، وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابلة للبيع عبر الإنترنت، كما يجب أن تكون متواجدة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني غير محسن بالكامل. كما يجب أن تكون على استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع.
ودعت الاسكوا الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في البرنامج عبر ملء استمارة تقديم الطلب المتاحة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية في موعد أقصاه 20 أبريل الجاري.

تجارة إلكترونية التجارة الالكترونية المشروعات الصغيرة المشروعات المتوس طة اسكوا

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