وزير لبنانى: تطبيق البطاقة التموينية ينتظر تمويل البنك الدولى

قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، هكتور الحجار، إن تطبيق البطاقة التموينية ينتظر التمويل من قبل البنك الدولي لتنفيذ وعده بعدما أنجزت الدولة اللبنانية كل ما يلزم، موضحا أن تنفيذ برنامج "أمان" لدعم الفئات الأكثر احتياجحا بدأ منذ شهرين.

وأضاف "الحجار"، عقب لقائه اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر بعبدا، أن المستفيدين من برنامج "أمان" وصل عددهم لـ10 آلاف مواطن، على أن يتم كل يوم اثنين تحويل دفعة جديدة من الأموال لتحقيق الهدف من البرنامج وتستفيد 150 الف عائلة.

وأشار هكتور الحجار إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية اليوم على الملفات التي تتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بموضوع رواتب الموظفين في ظل بعض المشاكل التي يتعرض لها المستخدمين، بالإضافة إلى موضوع المنح والقيود المفروضة من قبل المصارف لحصول الموظفين على المساعدات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الموظفين للحصول على رواتبهم من المصارف ولاسيما المساعدات الاجتماعية، أوضح الوزير الحجار أنه زار حاكم مصرف لبنان خلال الأسبوع الماضي وأكد خلال اللقاء أنه لا يمكن فرض قيود على كيفية قبض المنح والمساعدات لأنها حق، مشيرا إلى أن حاكم مصرف لبنان أصدر قرارا يدعو المصارف بدفع الرواتب والمنح بشكل كامل وتنتظر الوزارة التطبيق.

وحول الرقابة على الجمعيات الأهلية، أوضح وزير الشئون الاجتماعية أنه يتعامل مع الجمعيات التي لديها عقود رعاية مع وزارة الشئون، والتي تخضع للرقابة ولديوان المحاسبة، أما الجمعيات الأهلية التي نشأت منذ الـ2019 فهي تابعة لرقابة وزارة الداخلية.