أحداث النهارده.. بروتوكولات تعاون وخطة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية

شهد اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقرارات من جانب الحكومة والمؤسسات المختلفة بالدولة، وذلك في إطار متابعة خطط تنفيذ المشروعات القومية أو بحث مجالات التعاون مع دول العالم،

وتستعرض “الدستور” أبرز الأحداث التي شهدتها الساعات الماضية من اليوم.

بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونص البروتوكول على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.

بروتوكول بمجلس الوزراء

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي قوات المظلات

كما التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي قوات المظلات، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء عاطف إبراهيم ماضي، قائد قوات المظلات، أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكداً أن رجال المظلات سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات، وقدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار .

وزير الدفاع يلتقى قوات المظلات



تقدم ملحوظ للتأمين الصحي بدعم من البنك الدولي

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الحرص على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إننا ملتزمون بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية نقل الخبرات والدعم الفني في شراكاتها مع المؤسسات الدولية.

قالت الدكتورة ريكا مينون مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إنها شهدت تقدمًا ملحوظًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في محافظة الأقصر، موضحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على حد سواء.

انخفاض أعداد اصابات كورونا بنسبة 54%.. و الوفيات بنسبة 45% خلال الأسبوع الماضي



فى سياق آخر، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبًا عالية في تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائي لفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصاباتها بالفيروس.

" المشاط" تبحث تعزيز العلاقات المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ايضاً عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، لمناقشة العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية، فضلا عن مناقشة جهود تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب استنادًا إلى الدور المحوري لمصر في قارة أفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع مجالات العمل المشترك بين البلدان النامية والناشئة في قطاعات التنمية المختلفة، وتجديد سبل التعاون الإنمائي بطرق وأدوات أكثر ابتكارًا تعزز كفاءة عملية تحقيق التنمية على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب يأتي مكملا للتعاون بين بين الدول المتقدمة والدول النامية، لتعزيز قدرات الدول النامية على سد الفجوة التكنولوجية وفجوة المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب في عملية التنمية.



التخطيط تناقش مع سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي استضافة مصر COP27

فى سياق متصل، استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها ، الأربعاء، لمناقشة الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 .

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مشيرة ٱلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعكس عددًا من التحديات والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية ، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أشادت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط في الخطة الاستثمارية للدولة ، مؤكدة الاستعداد لدعم الحكومة المصرية في التحضير لفعاليات COP27، وتقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما في ذلك أيضًا تقديم خلاصة الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبق ونظمت مؤتمر cop.



الإسكان تستعرض تصميمات الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

فى سياق آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، لاستعراض التصميمات المقترحة، والمخطط العام، والاستخدامات والأنشطة المقترحة لأراضي منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى يجرى بها تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والاستشاري المصمم للمشروع، وممثلى شركة "cscec" الصينية، المنفذة للمشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل، من الاستشاري المصمم للمشروع، عن التصميمات المقترحة، والاستخدامات والأنشطة المقترحة للأراضي بمنطقة الداون تاون، وتكامل تلك الأنشطة مع مشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، والبحيرة الصناعية، كما تجول الوزير بالمعرض الذى أعده الاستشاري المصمم للمشروع بمقر شركة "cscec" الصينية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ضم المعرض لوحات لمختلف التصميمات، ومجسمات للمشروعات المقترحة بالمنطقة.

وأشار الوزير، إلى أنه يجري بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.