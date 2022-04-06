شرطة النقل تضبط 2945 قضية متنوعة داخل المترو والقطارات

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط لـ2945 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.