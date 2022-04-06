هيئة الدواء تتسلم التقرير النهائي لختام زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لتقييم الملف المصري

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اختتام بعثة الاتحاد الأفريقي، أمس فعاليات زيارتها لمصر، التي بدأت ٣٠ مارس الماضي، وتأتي ضمن زيارة لثماني دول أفريقية تقدمت بطلب لاستضافة المقر الدائم لوكالة الأدوية الأفريقية، قامت خلالها بتفقد بعض المقرات الوزارية والحكومية، والمواقع المقترحة للمقر الدائم، والمقر المؤقت للوكالة، لاستعراض المقومات المصرية.

وقالت إن وكالة الأدوية الأفريقية هي وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي، تهدف إلى تسهيل تنسيق التنظيم الطبي في جميع أنحاء الاتحاد الأفريقي، وأن يكون له نطاق واسع يغطي كافة الأدوية، والطب التقليدي، والأجهزة والمستلزمات الطبية.

جانب من اللقاء

وفي اليوم الختامي للزيارة؛ قامت البعثة بجولة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تلبية لدعوة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تفقد أعضاء البعثة الحي الحكومي، والحي الدبلوماسي الذي تم تخصيصه للبعثات الدبلوماسية، كما تفقدوا الموقع الذي سيتم تخصيصه لمقر الوكالة، وكذلك المدينة الطبية، حيث سيكون هناك معملاً للوكالة وقاعة المؤتمرات، وشاهد أعضاء البعثة عرضاً تقديميا حول المقومات التقنية للعاصمة الإدارية والبنية التحتية.

وأشاد الوفد بالعاصمة الإدارية، وخاصة الحي الحكومي، ومستوى المنشآت بها، مهنئين الدولة المصرية بهذا الإنجاز العظيم.

وفي ختام فعاليات الزيارة تم استعراض النقاط الأساسية بالتقرير الذي أعدته البعثة عن إمكانية استضافة مصر لمقر وكالة الدواء الأفريقية، وتم مراجعة التقرير، وضبط صياغته من الجانب المصري بالاتفاق مع أعضاء البعثة.

كما قام الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بالتوقيع على النسخة النهـائية من التقرير، وتسليمها لوفد الاتحاد الإفريقي، وتسلم النسخة المصرية من التقرير، من رئيس وفد الاتحاد الأفريقي البروفيسور أجيري إمبالي.

جانب من اللقاء

جدير بالذكر، أنه سيتم خلال يوم ٢٥ أبريل الجاري، عرض العروض المقدمة من الـ ٨ دول، خلال اجتماع للاتحاد الإفريقي، بمقرة في أديس أبابا، بحضور ممثلين عن جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دورها الريادي بالقارة السمراء، وحرصها على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة القارية، ودعمها المستمر لتعميق توطين صناعة الدواء في القارة الأفريقية.