تقديم الخدمة الطبية لمليون مواطن بدمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه قامت مستشفيات محافظة دمياط بتقديم الخدمات العلاجية لعدد ١١٥٦١٧٠ مريض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، حيث تم تقديم خدمات العناية المركزة لعدد 3075 مريضا بواقع 13830 يوم علاجي، وتقديم خدمة الحضانات لعدد 708 رضيع بواقع 4185 يوم علاجي ،و تقديم خدمات غسيل الكلي لعدد 2265 مريض بواقع عدد 24888 جلسة، وتقديم خدمات العيادات الخارجية لعدد 474144 مريض و تقديم خدمات الاستقبال لـ101847 مريضا.

كما تم تقديم خدمات العمليات الكبرى والصغرى لعدد 10,461 مريض وتقديم خدمات عمليات الولاده الطبيعيه والقيصريه لعدد 843 سيده ،وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد 10,878 مريض بواقع 10878 جلسه ،وتقديم خدمات الأشعة بأنواعها العادية والفوق صوتيه والمناظير المقطعية والرنين المغناطيسي بعدد 23486 مريضا.

كما تم إجراء تحاليل كيمياء الدم لعدد٣٢٨٢٣٩ مواطن، وتم تحاليل السيرولوجي لعدد٢٦٢٠٠ مواطنا، وتم إجراء تحاليل الهيناتولوجي لعدد ١٦٥٠٢٤ مواطنا، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد 8400 سائق.