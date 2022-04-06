كشف ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص منذ فترة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون عن تغيب أحد الأشخاص من مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة منذ فترة، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص محبوس فى إحدى القضايا داخل مركز شرطة وادى النطرون، ونجله ولهما معلومات جنائية وذلك بسبب خلافات مع والد المجنى على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه منذ فترة ولم يتهم أحد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ونجله "لهما معلومات جنائية" وذلك لوجود خلافات مع والد المجنى عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بالاتفاق فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه وقتله إنتقاماً من والده، فقاما باستدراج المجنى عليه والتعدى عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك وقاما بإلقائها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب، وعقب ذلك قام أحدهما بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه واستخدامه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حازم رئيس نيابة وادى النطرون تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.