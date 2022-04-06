المتهم في واقعة «تاجر الخردة» بحدائق أكتوبر: «ضربته بقطعة رخام»

تواصل النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة قتل عامل لتاجر خردة في منطقة حدائق أكتوبر.

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أن المجني عليه طلب منه الحضور إلى الشقة موقع الحادث، لتنفيذ أعمال صيانة وتشطيب بها، وأنه خطط للتخلص من المجني عليه لسرقته، وأثناء حضوره قام بمغافلته وضربه على رأسه بقطعة رخام حتى لفظ أنفاسه، ثم سرق منه مبلغ مالي وفر هاربًا.

واشترى هاتف وملابس ومشغولات فضة بالأموال المسروقة؛ لأنه كان في حاجة للأموال فخطط لارتكاب الجريمة، مستغلا وجود الضحية بمفرده، حيث باغته بقطعة من الرخام فأنهى حياته.

تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بالعثور على جثة تاجر خردة داخل منزل آخر له كائن بدائرة القسم وبها جرح رضى بالرأس وكسر بالجمجمة، وبحوزته «هاتفه المحمول، مبلغ مالى ، مفتاح سيارته "متوقفة أمام المنزل» ، وما قرره نجله، أن والده يتردد على المنزل محل البلاغ بصفة غير منتظمة ويقوم ببعض أعمال التشطيبات به.

ومنذ 29 مارس 2022، لم يتجاوب والده هاتفياً فحضر للإطمئنان عليه حيث إكتشف وفاته، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجنى عليه أحضره لتنفيذ أعمال تشطيبات بالمنزل محل البلاغ وأثناء قيامهما بذلك، إختمر فـى ذهنه قتله بقصد سرقته وأثناء ذلك غافله وتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة رخام عُثر عليها بمكان الواقعة فحدثت إصابته التى أودت بحياته واستولى على مبلغ مالى ولاذ بالهرب.

كما أضاف بقيامه بشراء «هاتف محمول، بعض الملابس، مشغولات فضية»، والتي تم بإرشاده ضبطها، وإنفاقه باقي المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.