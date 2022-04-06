الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

للمرة الأولى.. مستشفيات البحيرة خالية من مصابي «كورونا»

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات "PCR" لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين، جاءت جميعها سلبية على مدار الـ 10 أيام الماضية.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نتائج تحاليل عينات "PCR" بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة، في جميع المستشفيات، جاءت سلبية أيضًا، وجرى نقلهم إلى الأقسام العادية.

وأضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقًا للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.

ونوه بأن عدد  من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 3 ملايين و181 ألفًا و172 حالة، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألفًا و927 حالة، حتى اليوم، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.

الصحة مستشفيات البحيرة خالية فيروس كورونا الجائحة نتائج تحاليل عينات

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