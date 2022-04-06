العراق يكشف تفاصيل جلسة مشاورات وزراء مجموعة الاتصال العربية مع لافروف

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم عن عقد جلسة مشاورات جمعت وزراء مجموعة الإتصال العربية مع وزير الخارجية الروسي في موسكو، بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان: إن وزراء مجموعة الإتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا برئاسة وزير خارجية مصر، وعضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية العراق فؤاد حسين، والمملكة الأردنيَّة أيمن الصفديّ، والجُمهوريَّة الجزائريَّة رمطان لعمامرة، و السودان علي الصادق، عقدوا إجتماعاً مع وزير خارجيَّة روسيا الاتحاديّة سيرغي لافروف بموسكو، في سياق مسعى عربي أقره المجلس الوزاريّ للجامعة الشهر الماضيّ للإسهام في جُهُود حل الأزمة الأوكرانيَّة-الروسيَّة.

وأضاف، أن الجانبين اجروا محادثات معمقة حول الجُهُود المبذولة لوقف النار والتوصل لإتفاق لحل الأزمة واستعادة السلم والأمن"، مشيرا إلى أن الوفد العربي أكّدُّ أنَّه يقوم بهذا المسعى حرصاً على الأمن والسلام، وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط الدول العربيَّة مع روسيا وأوكرانيا.

وأوضح، أن الجانبين ناقشا حوارات موسعة وصريحة حول الجُهُود المبذولة لإنهاء الأزمة وانعكاساتها الأمنيَّة والسياسيَّة والإنسانيَّة والاقتصاديَّة، مبيناً أن "الوفد العربيّ عبر عن قلقه من تبعات الأزمة وخطورة استمرارها.

وشدد الوفد العربي، على دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسيّ والأوكرانيّ، واستعداده للقيام بجُهُود وساطة لدعم هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكريَّة، تمهيداً لحل سياسيّ مستدام للأزمة، على أساس القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليميَّة، وبما يضمن المصالح المشروعة لجميع الأطراف.

من جانبه، أطلع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف الوفد العربيّ في صورة التطورات في المحادثات الجارية لتحقيق اتفاق روسيّ-أوكرانيّ، وعرض الموقف الروسيّ إزاء الأزمة وتطوراتها وآفاق حلها.

وأكّد ‏الوفد العربيّ على أهميَّة استمرار ‏التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربيَّة الموجودة في منطقة النزاع حالياً، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة".

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الراسخة التي تربط العالم العربيّ مع روسيا الاتحادية وشعبها الصديق.

الجدير بالذكر أنَّ مجلس جامعة الدول العربيَّة شكل لجنة الإتصال العربيَّة في جلسته العادية الشهر الماضي بناءً على اقتراح مقدم من جُمهوريَّة مصر العربيَّة.

واتفقت اللجنة على رئاسة دوريَّة بحيث يرأسها وزير الخارجيَّة المصريّ للشهر الحاليّ، وتنتقل بعده دورياً إلى أعضائها، حيث اتفقت اللجنة أنَّ تتولى الجزائر رئاسة اللجنة الشهر القادم.