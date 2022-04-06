التضامن: 4.5 مليون شاب وفتاة استفادوا من منصة مودة الإلكترونية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج مودة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية يعمل على دعم التعريف بالخدمة للشباب المقبل على الزواج.

وأوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أن المتدربون يحصلون في نهاية تدريبات "مودة" على شهادة

معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي. مشيرة إلى أن عدد متدربي مشروع "مودة" بلغوا من خلال التدريبات المباشرة 336 ألف متدرب، منهم ما يقرب من 189ألف فتاة، في حيـن وصل عدد المستفيدين من منصة "مودة" الرقميـة حتى آخر مارس 2022 إلى ما يقرب من 4.5 مليون شاب وفتاة.

وأكدت، أنه جارى تعميم تدريبات “مودة” بمراكز الشباب علي مستوي جميع المحافظات في إطار التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة أن البرنامج يستهدف تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

واضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناء على تكليفات القيادة السياسية وضعت وزارة التضامن مادة علمية تدريبية مع مجموعة من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتعريف الشباب بضوابط إنشاء حياة أسرية سليمة.

ويوفر برنامج مودة، النصائح اللازمة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، والمنافع الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة، وغيرها من النصائح الأخرى.

الحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

الأهداف

يعمل برنامج مودة على الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.