انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية انخفاضًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات الصباحية، حيث بلغ 18,23 جنيهًا بانخفاض ستة قروش عن نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف، وأيضًا زيادة احتياطى التقد الأجنبى بعد الودائع الدولاربة ومنها الوديعة السعودية.

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري مسجلًا 18,20 جنيهًا، وجاء سعر البيع 18,31 جنيهًا.

سعر الدولار فى مصر فى البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الأهلي المصري عند 18,24 جنيهًا، بينما بلغ سعر 18,34 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية

فى السياق، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر 18,24 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدولار للبيع 18,34 جنيهًا.

وأيضًا جاء سعر الدولار للشراء في بنك القاهرة 18,23 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 18,35 جنيهًا.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية 18,25 جنيهًا، وجاء سعر البيع 18,35 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي

كما بلغ سعر الدولار للشراء فى التجارى الدولى 18.21جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 18,31 جنيهًا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مصرف أبوظبي

كذلك، بلغ سعر الدولار للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 18,25 جنيهًا، بينما جاء سعر الدولار للبيع 18,36 جنيهًا.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنوك الأهلي المتحد والعربى الأفريقى والبركة عند 18,23 جنيهًا، وجاء سعر البيع 18,32 جنيهًا خلال التعاملات.

وأيضًا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك كريدى أجريكول 18,21 جنيهًا، بينما جاء 18,31 جنيهًا للبيع.