الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير تكشف استعداد مجموعة تخريبية أوكرانية لتنفيذ استفزاز فى خيرسون بقتل مدنيين

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف مصدر من الأجهزة العسكرية الروسية، أن مجموعة تخريبية أوكرانية تتواجد بالقرب من قرية أليكساندروفكا بمنطقة خيرسون تستعد لاستفزازات بقتل مدنيين من أجل إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

واعتمد المصدر العسكري الروسي عن أحد مخبريه في القوات الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.

وحسب ما نقل المصدر عن مخبره، فإن "مجموعة التخريب تضم مقاتلين كانوا يعملون سابقًا في دونباس، وتم نقلهم إلى اتجاه نيكولاييف".

وقال المصدر، إن مهمة المجموعة هي الأنشطة التخريبية المتعلقة، بتلغيم المباني السكنية والمدارس، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأوضح أن المخربين ينوون استخدام المدارس هدفًا لهم، مضيفًا أن المسلحين يوجهون على ما يبدو نيران المدفعية على مناطق سكنية من أجل إلقاء مزيد من اللوم على الجيش الروسي.

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