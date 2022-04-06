الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 1415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي سجل 1415 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 1235 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1383 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1173 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 19199 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 15355 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. 

وكان لشنغهاي نصيب الأسد في عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، إذ سجلت وحدها 16766 إصابة.

وقال مسؤول في المدينة إنها ستطلب من جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا إجراء جولة أخرى من اختبارات كوفيد-19، مضيفا أن قيود الإغلاق ستستمر لحين اكتمال الفحوص تلك.
وعلى صعيد متصل، طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية خفض سعر اختبارات الحمض النووي للكشف عن الإصابة بالفيروس إلى 28 يوان (حوالي 4.4 دولار أمريكي) للفرد في الاختبار الفردي، وتتطلب الوثيقة من جميع المناطق على مستوى المقاطعة استكمال تعديل السعر بنهاية أبريل الحالي على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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