الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مسن بسبب خلافات على الجيرة بالبحيرة

مصرع مسن
مصرع مسن

لقى مسن مصرعه إثر وقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة، وذلك بسبب خلاف على فتح شباك، بقرية أريمون التابعة لدائرة مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى المحمودية المركز، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية المركز يفيد بوصول شخص في العقد السادس من العمر إلى مستشفى المحمودية المركزى جثة هامدة ادعاء اعتداء من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى المحمودية العام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لموقع الحادث وتبين لضباط  مباحث مركز شرطة المحمودية أنه تم نشوب مشادة كلامية بين أفراد عائلة واحدة بقرية أريمون  تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض بسبب الخلاف على فتح شباك بين منزليهما وتجدد الخصومة بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "شعبان عبد العزيز الملا" 60 سنة متأثرا بإصابتة التى أودت بحياته، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الواقعة، والذى اعترف بارتكابه الواقعة على أثر وقوع مشاجرة بين الطرفين.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحمودية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتصريح بالدفن .

وشهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم، واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

البحيرة انقلاب سيارة وزير الداخلية مشاجرة وادى النطرون خصومة مدير

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وائل لطفي

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