الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: الوقت ليس مناسبا للتصعيد فى القوقاز

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الوقت "ليس مناسبا" للتصعيد في منطقة ما وراء القوقاز، وذلك عشية القمة المرتقبة بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحث بلينكن مع باشينيان الوضع حول أوكرانيا والمباحثات المرتقبة بين باشينيان وعلييف في بروكسل، مؤكدا أن "الوقت ليس مناسبا الآن للمزيد من التصعيد في المنقطة".

وأكد بلينكن دعمه لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي الاتصال مع علييف أكد بلينكن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة على المباحثات، سواء في إطار ثنائي أو بشكل مشترك مع الشركاء.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد لقاء بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل يوم 6 أبريل.

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وائل لطفي

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