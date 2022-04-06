الليلة .. المخرج محمد أمين في ضيافة قصر السينما بجاردن سيتي

يحل المخرج محمد أمين، في ضيافة قصر السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من رمضان، وحوار مفتوح مع المخرج محمد أمين في ندوة بعنوان "تجربتي مع السينما"، حيث يحاوره ويدير الندوة واللقاء، الناقد السينمائي ومدير مهرجان الإسماعيلية السينمائي، الناقد عصام زكريا.

حيث تتناول الندوة المسيرة الفنية للمخرج محمد أمين، وإلقاء الضوء علي أهم المحطات في رحلته الفنية، كما تستعرض الندوة أهم أعمال المخرج محمد أمين. ورحلته فى عالم الإخراج السينمائي وأهم أفلامه السينمائية من بينها أفلام: من فيلم بنتين من مصر، فيلم ثقافى، ليلة سقوط بغداد، وفبراير الاسود، وفيلم ٢٠٠ جنيه.

كما يتحدث المخرج محمد أمين عن تجربته فى كتابة السيناريو السينمائى لفيلم “أفريكانو”، وفيلم “جاءنا البيان التالى” كما يعقب الندوة عرض للفيلم السينمائي “٢٠٠ جنيه” الفيلم والفيلم من تأليف السناريست الكاتب أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين، ومن بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، صابرين، أحمد السعدني، هانى رمزى، أحمد آدم، و خالد الصاوى، أحمد رزق، غادة عادل.

كتب وألف وأخرج محمد أمين عددا من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، نذكر من بينها أفلام: “التاريخ السري لكوثر” من بطولة الفنانة الكبيرة ليلي علوي. فيلم “المحكمة” ، فيلم “اللعب مع الشياطين”، من بطولة كل من: محسن محيي الدين، هالة فؤاد، هشام سليم، عبد الله محمود، عايدة رياض، حسين الشربيني، بسام رجب، نهي العمروسي، أيمن عزب، عبد الله مشرف، وسيد صادق.

وفيلم “٢٠٠ جنية”، من إنتاج عام ٢٠٢١ ويضم كوكبة من كبار نجوم الفن وتدور أحداثه من خلال رحلة ورقة ماليه تمر على أيدى عدد من الشخصيات ليعرض الفيلم نماذج مختلفة من الشخصيات ومعاناتهم و تفكير كل منهم وتوجهاته ليقدم لنا الفيلم نظرة بانورامية على المجتمع و معاناته من خلال حياة بعض الأشخاص وطبقات المجتمع المختلفة من خلال سيدة تختم على ورقة مالية يسرقها ابنها و تنتقل من شخص لآخر لتعرض قصص مختلفه لينتهى الفيلم بعد أن يتعرض كل شخص أذنب جزاء خطيئته.