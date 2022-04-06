«جبنة قريش وطبق سلطة».. روشتة صحية لمرضى السمنة فى شهر رمضان

يعاني الكثير من أصحاب مرض السمنة من التعب والارهاق الشديد في شهر رمضان المبارك، نتيجة لتأثرهم بالصيام، وفقدان أجسامهم، للعديد من الوجبات التي يقوموا بتناولها.

لذا تواصلت الدستور مع دكتور نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة لوضع روشتة مناسبة لأصحاب أمراض السمنة والأمراض المزمنة.

نرصد في التقرير التالي روشتة لمرضى السمنة في رمضان

تقول دكتورة نهله إن مرضى السمنة، يعانون كثيرا خلال شهر رمضان، ويعتبر مرض السمنة مؤثر على أجهزة الجسم بالكامل وتعب في مفاصل الجسم.

وواصلت في تصريحات ل" الدستور" : "أن مرضي السمنة، يعانون من الكثير من الأمراض، ودائما يشعرون بحالة من الارهاق بالجسم بسبب حالة السمنة المفرطة التي تؤثر على عملية التنفس بشكل كبير".

وتابعت أخصائي التغذية والمناعة أن مرضى السكر يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، ويصاحبه أمراض مزمنة كثيرة، كالقلب، والسكر، والضغط، ويؤثر ذلك على الشرايين ويمكن أن يسبب جلطة.

وأكدت أن كفاءة الجسم تكون ضعيفة في ممارسة الحياة اليومية بشكل كبير، وقامت بتوجيه بعض النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة في شهر رمضان الكريم.

روشتة لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

- يجب المشي قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة.



- يجب المشي بعد صلاة الفجر نص ساعة أو ساعة.



- شرب كوب من الماء كل نصف ساعة يوميا، شيء مهم وضروري.



- تجنب الموالح والسكريات، بكافة أنواعها.



- يمكن الافطار على سلطة، وشربة خالية من الدسم.



- الإبتعاد عن المياة الغازية، والمقليات، والطعام الغني بالزيوت والدهون



- من الضروري تناول الطعام المشوي.



- كثرة تناول السكريات يزيد نسبة السكر في الدم.



- المياه الغازية سبب كبير لزيادة السكر في الدم، مما يؤدي التهاب في الشرايين وترسب.



- السحور يجب أن يكون في صورة بروتين بجانبه سلطة.



- تناول البيض والجبنة القريش، والزبادي، وطبق سلطة كبير.



- التقليل من تناول الفول على السحور لاحتوائه على نشويات كثيرة.