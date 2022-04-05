الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون» يكشف جهود الدولة في إحباط مخطط داعشي لتنفيذ عملية إرهابية بالصعيد

العائدون
العائدون

سلطت الحلقة الرابعة من مسلسل "العائدون"، الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان أمير كرارة، الضوء على  كشف مصر لمخطط داعشي بتنفيذ عملية إرهابية.

وتحدث أمير كرارة وهو ضابط مصري مع أحد المجندين الذين زرعتهم مصر وسط داعش وتمكنت مصر من إنقاذه من يد الإرهابيين قبل قتله.

وكشف المجند المسمى أبو عميرة المصري عن وجود شاب مصري من الفيوم داخل صفوف داعش تم تدريبه على تفكيك وتركيب العبوات الناسفة، وقال أبو عميرة إن الشاب الفيومي استطاع الترقي وسط داعش وحاز على ثقة  كبار قادتها، وأنه سيقوم بنفسه بتنفيذ عملية إرهابية في مصر.

وتمكن الأمن الوطني بمحافظة الفيوم بالفعل في 16 فبراير 2017 من توجيه ضربة قاسمة لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي، بإلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص اتخذت من منزل أحد أعضاء التنظيم مخبئًا لهم بمحافظة الفيوم، والذين كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى نشر الفكر الداعشى لدى بعض الشباب المغرر بهم لتكوين خلايا تكفيرية.

وأشارت تحريات فرع الأمن الوطني إلى أن أعضاء التنظيم الإرهابي قد تلقوا تدريبات عسكرية لدى بعض القيادات بشمال سيناء، وأنهم هربوا لقرية "الروبيات" التابعة لمركز طامية بعد محاصرة قوات الجيش والشرطة لهم بمناطق العريش والشيخ زويد.

وأوضحت التحريات أن أثنين من أعضاء التنظيم هربوا من منطقة العبور بمحافظة القليوبية إلى شريكهما الإرهابي بمحافظة الفيوم، وأنه ضبط بحوزتهم أوراق تنظيمية تحتوى على الفكر الداعشى ومبالغ مالية كبيرة، وأنة جارٍ التحري عن أماكن الأسلحة والمتفجرات.

وأكدت التحريات أن العناصر المضبوطة شديدة الخطورة، خصوصًا أن اثنين منهم قد نفذوا عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وأنه تم رصد تحركاتهم من خلال متابعات دقيقة إذ كانوا يستعدون للهرب لمنطقة أخرى.

تدور أحداث مسلسل "العائدون" حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

يشارك فى بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

عملية إرهابية الأمن الوطني تنظيم داعش الحلقة الرابعة الفنان امير كرارة أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022

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وائل لطفي

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