بدء تشغيل خدمة الحجز الإلكترونى بعيادة بن سينا للتأمين الصحى فى المحلة

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، بدء تشغيل خدمة الحجز الإلكتروني بعيادة بن سينا للتأمين الصحى بالمحلة، بعد الانتهاء من تدريب فرق العمل على التطبيق.

وأوضح مدير الفرع، أنه تم تطبيق التجربة كنموذج إسترشادي مسبقا بعيادات قطور الشاملة، خالد بن الوليد، صحة ثاني بطنطا، السنطة الشاملة ،أحمد عرابي بكفر الزيات وطلعت حرب بالمحلة، وبصورة تضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وأشار سامح هلال مدير إدارة التوثيق والمعلومات بالفرع، إلى أنه من المقرر إضافة خدمة الحجز الإلكتروني، وتعميم التجربة على جميع عيادات التأمين بالغربية تباعا بعد استكمال التجهيزات وتدريب فرق العمل، في إطار خطة الفرع لتطوير نظام العمل بالعيادات الخارجية وإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات.

ويذكر أنه تم تطوير العمل بالعيادات الخارجية من خلال تحديد أولويات العمل وإعادة تنظيم مواعيد الكشف بالعيادات الخارجية، وتشغيل عيادات مسائية ورسم مسارات المرضى المترددين، وعمل كروت بألوان مختلفة لكل عيادة تسهل حركة دخول المرضى قبل توقيع الكشف، بالإضافة إلى توسيع منافذ صرف التذاكر بالصيدليات ووضع شاشات بطريقة حضارية للتثقيف الصحي وإعادة توزيع العيادات بالأدوار بشكل يضمن توزيع ضغط العمل بالتساوي في كافة مناطق العيادة، وبما يحقق تكامل الخدمات وعلى أن يعمل كل دور بالعيادة كوحدة إدارية منفصلة تيسيرا على المترددين.

وفى سياق متصل نجحت مستشفى مبرة طنطا في إجراء الجلسة السادسة لمرضي الغسيل الكلوي للأطفال تحت رعاية الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون.

وأشار مدير الفرع إلى أنه يجرى التوسع في العمل بالوحدة وتوفير التجهيزات والمستلزمات وفلاتر الغسيل لتصبح وحدة الكلي بمستشفى مبرة طنطا مركز متخصص في إجراء جلسات الغسيل الكلوي للأطفال ولأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة مرضى الغسيل الكلوي للأطفال تيسيرا على المواطنين وعدم تحملهم مشقة السفر لإجراء تلك الجلسات.