العائدون الحلقة 4| كيف استغلت «داعش» تجارة النفط لتمويل عملياته الإرهابية؟

سلطت الحلقة الرابعة من مسلسل "العائدون"، الضوء على اعتماد تنظيم “داعش" الإرهابي على تجارة البترول كأحد مصادر تمويل عملياتها الإرهابية.

وظهر ذلك من خلال المشهد الذي جمع الفنان السوري أحمد الأحمد الملقب بـ"السياف" خلال حواره مع أحد العملاء حول حصته من عمليات بيع البترول، قائلًا:"هذه حصتكم من البترول الذي نقلتوه لنا بعنا الكمية وهذا نصيبكم فيها، عملنا اللي علينا وحقكم وصلكم".

«الدستور» يوثق في السطور التالية كواليس استغلال تنظيم “داعش” لتجارة البترول لتمويل عملياته الإرهابية..

وفقًا لتقرير صادر عن مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية، فقد رصدت استغلال تنظيم داعش الارهابي لتجارة النفط بطرق غير الشرعية لكسب ملايين الدولارات، ليبلغ إجمالي المكاسب اليومية حوالي 3 مليون دولار.

وتابع التقرير:"سيطرت داعش وجماعات إرهابية أخرى على أصول النفط في سوريا خلال سنوات الصراع الدائر بين المتمردين ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، لتقع أغلبية أصول النفط التي سيطرت عليها داعش في القسم الشرقي من سوريا، علمًا بأن السيطرة عليها انتقلت من فريق إلى آخر عدة مرات".

وتنازع في السيطرة على آبار النفط السورية، جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي، إلا أن تنظيم داعش ومع توسيعه لعملياته في سوريا والعراق، نجح في إحكام السيطرة على الأصول النفطية ليحتكر تجارة النفط في سوريا.



ووفقًا للتقرير، فإن داعش تسيطر على 60 % من قدرة الإنتاج النفطي في سوريا قبل الصراع، وتراوحت قدرة إنتاج النفط السوري بين 385 ألف و400 ألف برميل يومياً، وبهذا تساوي 60 % أكثر من 200 ألف برميل، ولكن استنادًا إلى المعلومات المنتشرة خارج سوريا، يبدو أنّ داعش تنتج حوالي 50 ألف برميل ليس إلا.

ووفقًا لتحليل أجراه المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف، فقد تبين أن التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم داعش الارهابي يعتمد في تمويلها على مصادر معينة، أهمها إيرادات بيع النفط والغاز، حيث تُقدر إيرادات بيع النفط الخام ومشتقاته في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بنحو مليون دولار يوميا منذ يونيو 2014، وهذا يعني عمليا أن إيرادات بيع النفط الخام ومنتجاته لصالح هذا التنظيم وحده في العراق والشام تتراوح بين 365 مليون دولار إلى 550 مليون دولار سنويا.



أبطال مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل "العائدون" حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات، ويشارك فى بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.