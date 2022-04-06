«أنا مش هتجوز الفيشاوى ومعنديش وقت».. أبرز تصريحات شيرين رضا

منذ قليل ظهرت النجمة شيرين رضا، في حوار مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس" خلال برنامج "حبر سري"، حيث شاركت الجمهور العديد من التصريحات المختلفة، حول حياتها الشخصية، وأصدقائها، والوسط الفني.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تصريحات شيرين رضا

جوازات الوسط الفني مش بتنجح

قالت شيرين رضا خلال ظهورها مع أسما إبراهيم منذ قليل رأيها حول الزواج من داخل الوسط الفني، لافتًا إلى أن "الزواج من داخل الوسط الفني عمره ماكان ناجح، وأنا لحد دلوقتي مش عارفة إيه السبب الحقيقي ورا الفشل بتاع الزواج من داخل الوسط، ولو اتكلمنا على زواج ناجح من داخل الوسط هنلاقي نماذج قليلة منهم، منى زكي وأحمد حلمي".

نمسك الخشب على علاقة منى زكي وأحمد حلمي

وتابعت شيرين رضا، عبر حوارها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "نمسك الخشب على علاقة منى زكى وأحمد حلمي، لكن في أجيال تانية ممكن علاقتها تمشي، ومعظم العلاقات فاشلة".

وأضافت: “أهم حاجة في نجاح اي علاقة هي الصداقة، أن كل واحدة تبقي صديقة جوزها وصاحبته، دا سبب مهم في نجاح أي علاقة”، وتابعت حديثها: "نور بنتي لما فكرت تتجوز اللي كان يهمني أنها تكون سعيدة، وسعادتها إنها تتجوز، أكيد هقف جنبها وقولتلها عشان تعيشي مع حد لازم تبقوا أصحاب".

أنا بحب المهرجانات مع أنهم غلط في حاجت كتير

واستكملت النجمة شيرين رضا، حديثها حول فن المهرجانات، وأنها ضد ثقافة المنع الفني للمهرجانات، قائلة: "أنا ضد فكرة التصدي للمهرجانات، وأنا عن نفسي بحب المهرجانات جدا ومتضايقة إنهم اتمنعوا وأنا عارفة إنهم غلطوا في حاجات، بس مش كل واحد يعمل غلطة ياخد إعدام".

وتابعت شيرين رضا:" المهرجانات دي فن إحنا المصريين اللي اخترعناه إزاي نمنعه، دا زي الراب اللي موجود في أمريكا، وبحب المهرجانات أوي".

واضافت شيرين رضا: معنديش وقت للزواج، وعلاقتي بأحمد الفيشاوي مجرد صداقة بس، وبالنسبة لتصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج مني كل دا في إطار الضحك والهزار مش أكثر"، وتابعت شيرين رضا: "أنا وأحمد الفيشاوي صحاب، وأنا مش هتجوز لا هو ولا غيره ومعنديش وقت للجواز".