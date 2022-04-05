الثلاثاء 05 أبريل 2022
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مصر

تنفيذ 289 مشروع صحي وزيادة الصادرات لإفريقيا.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ 7 مبادرات رئاسية ضمن حملة «100 مليون صحة» لتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وأسفرت خلال الثلاث سنوات الماضية عن استفادة 2 مليون طفل من مُبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن استفادة 50 مليون مواطن من مبادرة القضاء على "فيروس سي".

https://www.dostor.org/4049244

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في قطاع الصحة والسكان بلغت 289 مشروعًا، بتكلفة كلية تقدر بنحو 9.6 مليار جنيه، ووفقًا لتقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18 /2019) حتى (20 /2021)، أن أبرز المشروعات إنشاء مستشفى أبوتيج المركزي بمحافظة أسيوط.

https://www.dostor.org/4049231

يستعد ملايين العاملين بالدولة لصرف الزيادة الجديدة فى الأجور لشهر أبريل الجارى فى غضون أسبوعين، على 3 مجموعات، خلال الفترة بين يومى 20- 27 من شهر أبريل الجارى 2022، حيث من المقرر أن تتراوح متوسط الزيادة بين 300 جنيه و500 جنيه من الدرجة المالية السادسة وحتى الممتازة وما يعادلها.

https://www.dostor.org/4049170

واصلت أعداد السكان داخل مصر، ارتفاعها، لتسجل 103.1 مليون نسمة خلال شهر مارس 2022 مقابل 102.8 مليون نسمة خلال شهر يناير 2022، بينما كان عدد السكان قد بلغ 101.4 مليون نسمة خلال شهر يناير 2021، بزيادة  1.7 مليون نسمة خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/4049311

التخطيط الدكتورة هالة السعيد مشروعات مستشفيات الصحة صادرات الاحصاء

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وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

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